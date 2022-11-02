Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Партизанское сопротивление в оккупации: в ISW рассказали об эффективности проукраинского движения и пробелы Кремля

Дата публикации
Просмотры
1940
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Партизанское сопротивление в оккупации: в ISW рассказали об эффективности проукраинского движения и пробелы Кремля

Фото: Associated Press

Оккупантам не удалось нейтрализовать организованное партизанское движение.

На временно захваченных территориях Украины действуют партизанские движения. Они эффективно отвлекают российскую армию от выполнения задач на фронте для безопасности тыловых районов и ухудшают способность оккупантов защищаться от постоянных контрнаступлений ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что плохая российская оперативная согласованность дала право на жизнь украинским партизанским нападениям. Кроме того, в армии РФ растет дефицит живой силы. Вероятно, это ухудшает способность русских войск эффективно защищать собственные тыловые районы.

"Кремль до сих пор не эффективно противодействует организованному партизанскому движению в Украине и вряд ли будет иметь для этого возможности", — подчеркивают в ISW.

Отмечается, что о купационных войсках по состоянию на ноябрь не удалось нейтрализовать организованное партизанское движение, которое начало атаковать пророссийских украинских коллаборационистов и российский персонал менее чем через неделю после полномасштабного вторжения в Украину. По информации Инситута, партизаны совершили десятки подтвержденных нападений на оккупированной территории и убили по меньшей мере 11 российских оккупантов — должностных лиц и выдающихся коллаборантов.

"Российские силы не скрыли личности пророссийских коллаборационистов и не обеспечили элементарную безопасность оккупационным чиновникам в их домах и на работе. Российские войска не смогли защитить уязвимые участки критически важных наземных коммуникаций, таких как железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности. Партизаны свободно собирают информацию о нацелении на российские войска и цели оккупационных властей и передают эту информацию другим партизанам и обычным украинским войскам", — отмечают аналитики.

Как сообщалось, в украинской разведке подчеркивают, что сейчас идет мощное движение сопротивления в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ведомстве ожидают, что на временно оккупированных территориях будет усиливаться партизанское движение. К этой деятельности активно вовлекаются граждане, проживающие на оккупированных территориях.

Читайте также:

Знала только теща: история партизана из Черниговщины, который помогал ВСУ уничтожать врага

Знала только теща: история партизана из Черниговщины, который помогал ВСУ уничтожать врага
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1940
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация