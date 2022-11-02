Партизанское сопротивление в оккупации: в ISW рассказали об эффективности проукраинского движения и пробелы Кремля

На временно захваченных территориях Украины действуют партизанские движения. Они эффективно отвлекают российскую армию от выполнения задач на фронте для безопасности тыловых районов и ухудшают способность оккупантов защищаться от постоянных контрнаступлений ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что плохая российская оперативная согласованность дала право на жизнь украинским партизанским нападениям. Кроме того, в армии РФ растет дефицит живой силы. Вероятно, это ухудшает способность русских войск эффективно защищать собственные тыловые районы.

"Кремль до сих пор не эффективно противодействует организованному партизанскому движению в Украине и вряд ли будет иметь для этого возможности", — подчеркивают в ISW.

Отмечается, что о купационных войсках по состоянию на ноябрь не удалось нейтрализовать организованное партизанское движение, которое начало атаковать пророссийских украинских коллаборационистов и российский персонал менее чем через неделю после полномасштабного вторжения в Украину. По информации Инситута, партизаны совершили десятки подтвержденных нападений на оккупированной территории и убили по меньшей мере 11 российских оккупантов — должностных лиц и выдающихся коллаборантов.

"Российские силы не скрыли личности пророссийских коллаборационистов и не обеспечили элементарную безопасность оккупационным чиновникам в их домах и на работе. Российские войска не смогли защитить уязвимые участки критически важных наземных коммуникаций, таких как железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности. Партизаны свободно собирают информацию о нацелении на российские войска и цели оккупационных властей и передают эту информацию другим партизанам и обычным украинским войскам", — отмечают аналитики.

Как сообщалось, в украинской разведке подчеркивают, что сейчас идет мощное движение сопротивления в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в ведомстве ожидают, что на временно оккупированных территориях будет усиливаться партизанское движение. К этой деятельности активно вовлекаются граждане, проживающие на оккупированных территориях.

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