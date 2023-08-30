Партизаны "АТЕШ" подорвали в Новой Каховке штаб партии "Единая Россия" (фото)

Сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к "выборам", назначенным на 8-10 сентября.

Партизаны из движения "АТЕШ" 29 августа подорвали в оккупированной Новой Каховке штаб российской партии "Единая Россия".

Об этом сообщили в "АТЕШ" и проинформировал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По заявлениям партизан, они подорвали предвыборный штаб партии "Единая Россия" по ул. Первомайская, 14 в 21:00. Также были ликвидированы три российских военных, которые отвечали за охрану этого объекта.

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"В результате пожара, возникшего в результате подрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к выборам, назначенным на 8-10 сентября. Мы не потерпим рашистских псевдовыборов на нашей территории!" – отметили в "АТЕШ".

В то же время Хлань сообщил, что среди гражданских пострадавших нет и отметил: "Ювелирная работа".

Взорванный в Новой Каховке штаб партии "Единая Россия"/Фото: движение "АТЕШ"

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что российские захватчики готовятся к выборам на временно оккупированных территориях. Ради этого враг "набирает" людей в самой России и свозит их в Украину.

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