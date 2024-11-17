Партизаны "АТЕШ" провели диверсию на железной дороге РФ: какие последствия

Партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железной дороге возле Урожайного Запорожской области.

По их сообщению в Telegram, один из агентов уничтожил релейный шкаф, важный элемент железнодорожной инфраструктуры между станциями Большой Токмак и Верхний Токмак.

Это привело к значительным перебоям в движении железнодорожного транспорта, используемого для транспортировки военной техники и топлива на нужды оккупационных сил на фронте в Запорожском направлении.

"Россияне активизируют наступление на Запорожском направлении. Поэтому диверсии становятся для них серьезной проблемой, усложняя логистику и нарушая регулярные поставки боеприпасов и топлива. Эти перебои постепенно подрывают боеспособность российских войск, замедляют их наступательные действия и ведут к увеличению потерь, что в конечном итоге ведет к увеличению потерь", — отмечают партизаны.

Ранее партизаны движения "АТЕШ" сообщали, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь. Захватчики строят новые оборонительные сооружения для защиты от атак без экипажных катеров.