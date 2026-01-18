ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
990
Время на прочтение
1 мин

Партизаны "АТЕШ" ударили по ключевой подстанции в Брянске

По данным движения, электроподстанция снабжает энергией железнодорожную станцию Полпинска, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для оккупантов на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Партизаны "АТЕШ" ударили по ключевой подстанции в Брянске

© aa.com.tr

Агент «Атеш» совершил успешную диверсию в Брянской области РФ. Он вывел из строя оборудование электроподстанции.

Об этом сообщили в организации.

Электроподстанция питала железнодорожную станцию, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для окупантов на фронте, а также предприятия и базы хранения топлива, работающие на нужды минобороны РФ.

В «АТЕШ» назвали пораженную подстанцию «жизненно важной для российской военной машины».

«Обесточение влечет за собой сбои в автоматике и серьезные задержки поставок», — отметили партизаны.

Кроме того, от подстанции питаются предприятия района (в частности, Брянское ремонтное предприятие), работающие на нужды МО РФ, а также базы хранения горючего, на которых в результате обесточивания возникают проблемы с насосами и системами безопасности.

Напомним, партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе временно оккупированного Симферополя.

Дата публикации
Количество просмотров
990
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie