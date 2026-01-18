- Дата публикации
Партизаны "АТЕШ" ударили по ключевой подстанции в Брянске
По данным движения, электроподстанция снабжает энергией железнодорожную станцию Полпинска, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для оккупантов на фронте.
Агент «Атеш» совершил успешную диверсию в Брянской области РФ. Он вывел из строя оборудование электроподстанции.
Об этом сообщили в организации.
Электроподстанция питала железнодорожную станцию, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для окупантов на фронте, а также предприятия и базы хранения топлива, работающие на нужды минобороны РФ.
В «АТЕШ» назвали пораженную подстанцию «жизненно важной для российской военной машины».
«Обесточение влечет за собой сбои в автоматике и серьезные задержки поставок», — отметили партизаны.
Кроме того, от подстанции питаются предприятия района (в частности, Брянское ремонтное предприятие), работающие на нужды МО РФ, а также базы хранения горючего, на которых в результате обесточивания возникают проблемы с насосами и системами безопасности.
Напомним, партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе временно оккупированного Симферополя.