Партизаны "АТЕШ" ударили по ключевой подстанции в Брянске

Агент «Атеш» совершил успешную диверсию в Брянской области РФ. Он вывел из строя оборудование электроподстанции.

Об этом сообщили в организации.

Электроподстанция питала железнодорожную станцию, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой для окупантов на фронте, а также предприятия и базы хранения топлива, работающие на нужды минобороны РФ.

В «АТЕШ» назвали пораженную подстанцию «жизненно важной для российской военной машины».

«Обесточение влечет за собой сбои в автоматике и серьезные задержки поставок», — отметили партизаны.

Кроме того, от подстанции питаются предприятия района (в частности, Брянское ремонтное предприятие), работающие на нужды МО РФ, а также базы хранения горючего, на которых в результате обесточивания возникают проблемы с насосами и системами безопасности.

Напомним, партизаны совершили диверсию на железнодорожных путях в районе временно оккупированного Симферополя.