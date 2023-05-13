Партизаны "АТЕШ" ведут разведку в Луганской области и снижают военный потенциал РФ — фото

В движении "АТЕШ" рассказали о военных целях в захваченных Ровеньках Луганской области.

Партизанское движение "АТЕШ" ведет разведку нефтесклада во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области.

Об этом "АТЕШ" сообщает в своем Telegram-канале.

"Военная инфраструктура врага существенно выведена из строя. Это работа как военной разведки, так и партизанских движений подобных "АТЕШ". Наши агенты сообщают о важности этого нефтехранилища для россиян, поражение которого снизит военный потенциал всей восточной группировки врага", — говорится в сообщении.

В "АТЭШ" добавили, что оккупантам не удастся сохранить свою логистику.

Партизаны "АТЕШ" ведут разведку в Луганской области. Фото/Telegram: "АТЕШ".

Партизаны "АТЕШ" ведут разведку в Луганской области. Фото/Telegram: "АТЕШ".

Партизаны "АТЕШ" ведут разведку в Луганской области. Фото/Telegram: "АТЕШ".

"АТЕШ" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения.

Напомним, в Мариуполе появились странные плакаты с предупреждениями для оккупантов (фото).

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