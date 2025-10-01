Партизаны "АТЕШ" вывели из строя ключевую логистику "Шахедов" в глубоком тылу РФ – детали

Взрыв / © Associated Press

Реклама

Партизанское движение "АТЕШ" заявило об успешной операции в глубоком тылу России, нанесшей удар по логистике поставки ударных дронов "Шахед". В Чувашии был выведен из строя критический железнодорожный объект, обеспечивающий транспортировку дронов с завода в Елабуге в зону боевых действий.

Об этом участники движения сообщили в Telegram.

АТЕШ уничтожает логистику "Шахедов" в Чувашии / © Telegram / Движение "АТЕШ"

По информации АТЕШ, их агент совершил поджог релейного шкафа на участке железной дороги, пролегающей между населенными пунктами Алтышево и Алатырь в Чувашской Республике.

Реклама

Эта диверсия привела к сбою в движении эшелонов, что вызвало задержку поставок как боеприпасов, так и ударных дронов Шахед, которые российские войска активно применяют против мирного населения Украины.

"АТЕШ" подчеркивает, что это не первая атака на эту логистическую цепочку - ранее движение уже наносило удары по нему в Мордовии.

"Российская армия не может чувствовать себя в безопасности даже в тылу, мы получим их везде", - говорится в сообщении партизанского движения.

Движение призывает граждан вступать в их ряды, чтобы помочь остановить военные преступления.

Реклама

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) установила ужасающие масштабы использования Россией дронов-камикадзе типа Shahed для ударов по Украине. Узнайте, сколько "Шахедов" РФ запустила по Украине с 2022 года.