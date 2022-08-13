"Партизаны будут рады": стало известно, куда бегут оккупанты с правого берега Днепра в Херсонской области

После того, как ВСУ повредили в Херсонской области все логистически важные для оккупантов мосты, российские войска перемещаются на левый берег Днепра, а также в захваченный Мелитополь.

Все потому, что Мелитополь является самой близкой точкой к оккупированному Крыму.

Об этом рассказал городской голова Иван Федоров, сообщает "24 канал".

"Наши силы сопротивления, партизаны будут рады их встречать", – отметил мэр.

Он уточнил, что появились первые четкие сообщения о том, что кто-то из российских захватчиков переехал из Херсона в Мелитополь, поскольку это ближайшая точка к Крыму. Пока еще предстоит выяснить, кто из предводителей оккупантов попал в город.

"Наши спецслужбы сообщат об этом. А то, что россияне бегут с правого берега Днепра – это хороший знак, которого давно ждали", – подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что командиры покинули российских военных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области, а сами убегают на левый берег.

Изменения на фронте осенью, Россия без оружия, паника после "хлопка" в Крыму

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