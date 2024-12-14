Партизаны движения "АТЕШ" обнаружили критический объект россиян в оккупированном Крыму: подробности (фото)

Партизаны движения " АТЭШ " сообщили о значительном разведывательном успехе на западном побережье оккупированного Крыма. Агент организации обнаружил расположение радиолокационной базы в поселке Уютное под Евпаторией.

Об этом сообщила пресс-служба движения.

На территории воинской части окупантов размещены радиолокационные станции 5Н84А и "Оборона-14", которые используются для мониторинга воздушного пространства и передачи данных на командные пункты. Этот объект играет ключевую роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций русских войск.

По данным "АТЭШ", база неоднократно становилась целью разведывательных операций их агентов. Полученная информация была передана Силам обороны Украины, что позволило нанести успешный удар по объекту 4 января 2024 года.

База в Евпатории/Фото АТЕШ

База РФ в Евпатории/АТЕШ

Сообщается, что полное уничтожение этого объекта – только вопрос времени. Ликвидация базы нанесет серьезный удар по возможностям российских оккупантов в Крыму и усилит эффективность украинских войск в борьбе за освобождение полуострова.

Напомним, что партизана движения "Атеш" сообщали, что россияне планируют вернуть свои корабли в Севастополь. Захватчики строят новые оборонительные сооружения для защиты от атак без экипажных катеров.

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