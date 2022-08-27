Партизаны и раскол среди оккупантов мешают РФ аннексировать украинские территории — ISW

Оккупанты могут устроить "домашние референдумы" и одновременно собирать разведданные.

Российские власти стремятся создать видимость местной поддержки и участия перед проведением "референдумов", чтобы представить их как широко поддержанные инициативы, но сталкиваются с постоянными неудачами, откладывающими попытки аннексии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Украинские партизаны и внутренний раскол продолжают представлять угрозу российскому контролю над оккупированными территориями", — считают аналитики.

Российские военные превратят "опрос" в операции по сбору разведданных, чтобы выявить проукраинских сторонников на оккупированных территориях.

Кроме того, российские войска продолжали передислоцировать военную технику из Крыма в Россию, вероятно, реагируя на украинские удары по российским тыловым районам в Крыму.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о наказании всех причастных к незаконным "референдумам" в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее стало известно, что СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из России, причастных к организации псевдореферендума в Херсонской области.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев оценил, что ВСУ на сегодняшний день сделали невозможным проведение Россией "референдума" в Херсонской области. Ведь уже через неделю-две российские войска будут лишены возможности вообще совершать какие-либо активные действия в области.

"Хлопок" в Крыму, газовая дилемма, референдум на оккупированной территории – Ночная стража