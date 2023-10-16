Партизаны из Евпатории показали никчемную оборону оккупантов на побережье (фото)

Оборонительные постройки врага на берегу Черного моря – это обычные насыпи по колено и несколько небольших бетонных плит.
Партизаны из движения "АТЕШ" сообщили, что в оккупированной Евпатории вдоль береговой линии российские захватчики построили убогие фортификационные сооружения.
Об этом свидетельствуют сделанные партизанами фото.
"Агенты "АТЕШ" в Евпатории делятся информацией и фотоматериалами фортификационных сооружений. Особенно нас заинтересовала оборонительная линия на местном пляже. Она представляет собою обычные насыпи по колено и несколько небольших бетонных плит", – говорится в заявлении движения.
Там также сообщили, что местные жители откровенно смеются над тем, как никчемно оккупанты подготовились к обороне Евпатории.
"Все понимают, что те миллионы, которые были выделены — уже в карманах местных чиновников разного уровня", — добавили в "АТЕШ".
Движение призвало военных и гражданских в Крыму к саботажу приказов оккупационной российской "власти".
Напомним, накануне в Сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие, что российские войска в Крыму установили заграждения на входе в Севастопольскую бухту, где расположена главная база Черноморского флота РФ.
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