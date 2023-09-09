Партизаны ликвидировали оккупантов, перевозивших "бюллетени" в Новой Каховке

Партизаны на захваченной Херсонской области успешно помешали россиянам провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях.

Украинское подполье в Новой Каховке провело успешную диверсию против оккупационной администрации на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, украинское подполье взорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков", во время псевдовыборов, устроенных кремлем на ВОТ.

В результате подрыва авто – один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Напомним, ранее в Страткоме ВСУ показали видео, как украинские военные обнаружили и уничтожили грузовик, на котором оккупанты перевозили избирательные материалы и бюллетени.

Кроме того, ГУР провело спецоперацию во временно оккупированной Каменце-Днепровской Запорожской области, в результате чего было уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдо-выборов. Склад взорвали изнутри помещения. Все печатные материалы – уничтожены.

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