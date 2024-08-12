Партизаны на пляже в Сочи обнаружили российскую систему ПВО "Панцирь-С1"

Партизаны в Сочи обнаружили российскую систему ПВО "Панцирь-С1", которую разместили прямо на пляже для отдыхающих. Агенты сопротивления зафиксировали, что эта система расположена возле пляжа Куба.

Об этом сообщило движение сопротивления "АТЕШ".

В сообщении отмечено, что из-за опасений ракетных атак россияне не выбирают специально места для размещения военных объектов и даже пляжи, где отдыхают люди, не являются препятствием для их размещения.

Партизаны сообщили, что продолжат фиксировать расположение военных объектов, чтобы вывести их из строя.

Напомним, украинские военные уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" оккупантов в Херсонской области. Стоимость такого комплекса составляет примерно 15 миллионов долларов.

29 февраля 2024 года украинские военные успешно поразили российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" вблизи села Головчино в Белгородской области. Комплекс, стоимость которого около 15 миллионов долларов, выведен из строя, экипаж получил ранения.

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