Партизаны нашли тайные склады со снарядами РФ в Запорожской области: фото, видео

Партизаны отмечают, что ежедневно фиксируется значительный поток ящиков с боеприпасами в российские склады на оккупированном Запорожье.

Партизаны нашли склады оккупантов в селе Вишноватое Запорожской области. Там россияне сохраняют свои снаряды.

Об этом сообщают партизаны движения "АТЕШ".

"Агенты обнаружили расположение складов боеприпасов вблизи населенного пункта Вишневатое", — говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, на месте складских ангаров ВС РФ оборудовали тайник и выставили охрану по периметру.

"Ежедневно фиксируются огромные объемы привозимых ящиков — днем и ночью поступают боекомплекты для поставки войск на передовой", — добавили в "АТЕШ".

Напомним, в РФ заявляют о массированной атаке беспилотников ночью против 21 сентября. В частности, в Краснодарском крае из-за атаки загорелись склады с боеприпасами.

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