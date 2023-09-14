Партизаны нашли в Крыму технику россиян, показали фото и дали координаты

Партизаны зафиксировали, что на железнодорожной станции "Джанкой" в Крыму находятся и грузовики, и гусеничная техника, которую россияне пытаются спрятать.

Об этом сообщает движение "АТЕШ".

"Наш агент докладывает, что на железнодорожной станции "Джанкой" находится состав российской военной техники. Направляется, вероятно, в сторону материковой Украины", — говорят партизаны.

Российская техника в Крыму/Фото: движение "Атеш"

В состав входят грузовые автомобили, закрытые вагоны и крытая гусеничная техника. Партизаны говорят, что сложно определить, какую именно технику скрывают оккупанты, но очевидно, что она далеко не первой свежести.

Российская техника в Крыму/Фото: движение "Атеш"

"Из-за значительных потерь в технике рашисты вынуждены расконсервировать старый хлам. Они сажают своих военных на технику, которая с большим шансом сломается в самый неподходящий для них момент. Но рашисты не ценят жизнь, даже своих людей", — говорят партизаны.

Напомним, ранее "АТЕШ" сообщил, что во временно оккупированном городе Евпатория оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов. Партизаны озвучили две возможные причины такого решения захватчиков.

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