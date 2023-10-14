Партизаны нашли "жирную цель" для ВСУ в Евпатории: показали фото и дали координаты

Украинские партизаны в Крыму нашли масштабный тайник российской техники.

Об этом сообщает движение "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент обнаружил большую стоянку техники оккупантов в Евпатории, среди которой присутствуют артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт-С", САУ 2С1 "Гвоздика", а также Краз-260 из БМК-460", — говорят партизаны.

Агенты "АТЕШ" убеждены, что оккупанты расконцентрируют свою технику, ведь боятся точных попаданий Сил обороны Украины по пунктам дислокаций российских подразделений.

Партизаны даже показали точное месторасположение техники на карте и дали точные координаты.

Техника россиян в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Техника россиян в Крыму / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Украинские партизаны в Крыму

В начале октября партизаны нашли секретные позиции и огневые точки оккупантов в Крыму и пробрались прямо в логово захватчиков. Агенты добрались до оборонительных рубежей оккупантов возле Феодосии.

Впоследствии партизаны рассказали, что российские оккупанты продолжают подготовку к обороне временно захваченного Крыма. Они строят оборонительные сооружения рядом с Феодосией в сторону Керчи, состоящие из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки.

Позже стало известно, что агенты партизанского движения АТЕШ проникли на Евпаторийский авиационный ремонтный завод во временно оккупированном Крыму. Там они увидели образцы военной техники, входящей в комплекс понтонно-мостового парка.

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