Партизаны не спят: под Мелитополем железнодорожный мост проявил "жест доброй воли"

Движение сопротивления на временно оккупированных территориях продолжает успешно работать против врага. В субботу, 13 августа, под оккупированным Мелитополем партизаны взорвали железнодорожный мост, по которому захватчики из Крыма перевозили военную технику и вооружение.

По информации Офиса президента, мост разрушен частично. Однако со вчерашнего дня ни один эшелон с военной техникой из Джанкоя не приехал в Мелитополь.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично. Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел", — написал Арестович.

Советник руководителя ОП отметил, что пока сложно предсказать, когда российским военным удастся отремонтировать мост и восстановить движение по нему. По его словам, из-за этого "россияне взбесились".

"Что-то у них по-большому не срослось. HIMARS + партизаны – залог гостеприимства юга Украины", — написал Арестович.

Напомним, по информации депутата Херсонского облсовета, следующие две недели будут решающими для области.

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