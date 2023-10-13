Партизаны отрезали армию РФ от поставок на Запорожском направлении: детали операции

Это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.

Сегодня, 13 октября, в оккупированном Мелитополе подразделение Движения сопротивления ССО взорвало поезд захватчиков, отрезав их от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении.

Об этом передает пресс-служба Сил Специальных Операций ВСУ.

"ССО отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 07:30 утра. Украинские диверсанты взорвали железнодорожный путь. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо для армии РФ.

В настоящее время устанавливается дополнительная информация по потере врага.

Фото: Силы специальных операций ВСУ

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В Центре национального сопротивления добавили, что партизаны взорвали поезд оккупантов, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении вез поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.

В результате контролируемого взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

По информации Центра, по состоянию на данный момент оккупанты оцепили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан.

"Партизаны уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.



Также Центр национального сопротивления напомнил, что это уже десятая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.