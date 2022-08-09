Партизаны под Мелитополем "подрезали" членов "комиссии по подготовке референдума" — СМИ

Украинские партизаны под Мелитополем в ночь на 8 августа устроили покушение на двух "членов комиссии" по подготовке псевдореферендума в Запорожской области.

Оккупанты даже нашли "виновника-участника АТО", схватив первого попавшегося прохожего с улицы.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

"В Мелитопольском районе патриотически настроенные жители расправились с любителями "русского мира" по-своему. Так, в ночь с 7 на 8 августа двух коллаборанток из Михайловского района, входивших в "комиссию по подготовке референдума", подрезали партизаны", – говорится в сообщении.

Официально оккупанты подтверждают одно покушение, однако по словам местных жителей, коллаборанток было двое. По неподтвержденным данным, одна из женщин погибла.

Напомним, данные проведенного коллаборантами опроса показали, что менее 10% мелитопольцев поддерживают Россию.

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