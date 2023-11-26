Партизаны показали места в Крыму, где оккупанты прячут корабли — фото

Участники партизанского движения "Атеш" постоянно мониторят ситуацию с Черноморским флотом во временно оккупированном Крыму. В частности, они фиксируют типы судов, которые появляются в море возле полуострова и отслеживают маршруты их передвижения.

Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Атеш", в частности, продолжает наблюдение за Карантинной бухтой в Севастополе.

"Военные корабли одни из наших приоритетных целей и поэтому агенты АТЕШ ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма. Мы тщательно наблюдаем за типами судов и маршрутами их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от рашистов", — говорится в сообщении.

Оккупанты хоронят корабли в Севастополе

Оккупанты хоронят корабли в Севастополе

Оккупанты хоронят корабли в Севастополе

Оккупанты хоронят корабли в Севастополе

Партизаны отметили, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд.

"Однако мы не позволим этому долго продолжаться и приложим все усилия для скорейшего его освобождения", — подчеркнули в "Атеш".

Напомним, в Севастополе утром 26 ноября раздались взрывы – оккупанты перекрыли мост (видео)

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