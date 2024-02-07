Партизаны показали место базирования и передвижения техники россиян в оккупированной Горловке

"Атеш" зафиксировали место базирования российской техники в Донецкой области.
Агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили место базирования техники российских военных во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Также им удалось зафиксировать перемещение танков.
Об этом "Атеш" сообщил в Telegram-канале.
"Мы знаем место, где базируется данная техника, координаты места передали Силам обороны Украины, ждем скорой реакции. Продолжаем разведку всех военных объектов в России. Наша задача оперативно передавать любую информацию, которая поможет деоккупировать Донецкую и другие области Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, "АТЕШ" осуществил комплексную разведку аэродрома Саки (фото).
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