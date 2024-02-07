Партизаны показали место базирования и передвижения техники россиян в оккупированной Горловке

Агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили место базирования техники российских военных во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Также им удалось зафиксировать перемещение танков.

Об этом "Атеш" сообщил в Telegram-канале.

"Мы знаем место, где базируется данная техника, координаты места передали Силам обороны Украины, ждем скорой реакции. Продолжаем разведку всех военных объектов в России. Наша задача оперативно передавать любую информацию, которая поможет деоккупировать Донецкую и другие области Силами обороны Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, "АТЕШ" осуществил комплексную разведку аэродрома Саки (фото).

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