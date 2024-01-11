Партизаны проникли на военный аэродром в Евпатории и обнаружили интересные объекты (фото)

Партизаны также обнародовали координаты аэропорта.
Партизаны движения "Атеш" проникли на территорию аэропорта окупантов в Евпаторию и обнаружили ЗРПК и несколько самолетов.
Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины на странице телеграмм.
По информации партизан, на аэродроме было обнаружено ЗРПК "Панцирь" и несколько самолетов BЕ-12 и АН-12. Согласно имеющейся информации, на этом объекте производятся ремонтные работы некоторых бортов. Также было установлено отсутствие постоянной охраны всей территории.
Партизаны также обнародовали координаты аэропорта: 45.217859, 33.391138
"Атеш" не перестает следить за оккупантами и находить новые военные объекты по всей территории Крыма. Мы не дадим рашистам использовать аннексированные территории в своих преступных целях", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ГУР прокомментировали спецоперации в Крыму.
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