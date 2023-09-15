Партизаны провели успешную операцию в Геническе: минус техника россиян (фото)

Украинские партизаны 15 сентября уничтожили группу оккупантов в Геническе Херсонской области.

Операцию провел агент "АТЕШ", сообщает движение в телеграмме.

"Агент из состава вс рф узнал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10-ти килограммовый "подарок". В момент, когда российские военные сошли с техники — СВУ было активировано. Причем удачно для нас, между двумя грузовиками. Даже дверь открылась", — рассказали партизаны.

Партизаны провели диверсию в Геническе / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Агенты "АТЕШ" даже добавили координаты военной техники оккупантов: 46.18147, 34.79196.

Как следствие, уничтожены 2 грузовика с личным составом россиян, а агент успешно покинул Геническ.

Напомним, ранее партизаны "АТЕШ" зафиксировали, что на железнодорожной станции "Джанкой" в Крыму находятся и грузовики, и гусеничная техника, которую россияне пытаются спрятать. Они показали фото и даже дали координаты.

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