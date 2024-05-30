Партизаны работают: в Мариуполе смертельно отравили алкоголем оккупантов

Ликвидацию псевдополицейских и военных организовали партизаны из "Мариупольского Сопротивления" вместе с движением "Атеш".
В Мариуполе четверо российских кафиров отравились алкоголем и умерли.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
"В так называемом Приморском районном отделении МВД "ДНР" смертельно отравились четверо оккупантов. Ликвидацию псевдополицейских и военных организовали партизаны из "Мариупольского Сопротивления" вместе с движением "Атеш", – говорится в сообщении.
По информации партизан, оккупанты активно употребляют алкоголь местного производства, который им передают как "гуманитарную помощь".
Отмечается, что оккупанты пытаются скрыть информацию об инциденте.
Напомним, в Белгородской области солдаты РФ массово злоупотребляют спиртными напитками. Соответствующий разговор россиянок перехватило ГУР. "Там вся пивная в воинах. Пиво набирают тоннами… В каком состоянии они, б***ь, воюют", – говорит жительница Шебекинского района своей собеседнице.
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