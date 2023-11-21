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Партизаны работают: в Мелитополе оккупанты отравились заказанной едой из кафе

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Партизаны работают: в Мелитополе оккупанты отравились заказанной едой из кафе

Российские оккупанты

Оккупационная "власть" разыскивает курьера, который доставлял еду, но его не могут найти.

В Мелитополе Запорожской области продолжают действовать партизаны. На днях оккупанты заказали еду в одном из местных кафе и отравились, часть из них погибла.

Об этом рассказал мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Мы – Украина" во вторник, 21 ноября.

"Есть очередная партия ликвидированных кафиров. На днях появилась информация об отравлении россиян. О чем даже пишут вражеские телеграмм-каналы. Там говорится, что они заказали еду в одном из местных кафе. После того, как они отведали эту еду — все коллективно отравились. Часть из них погибла. Они больше не смогут воевать против нашего государства", — сказал он.

По словам Федорова, оккупанты не могут найти курьера, доставлявшего еду.

"Но это и есть действенное сопротивление, которое продолжает оказываться в Мелитополе уже после, к сожалению, почти скоро 2-х лет оккупации", — подчеркнул мэр.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвался штаб российских оккупантов. В результате погибли по меньшей мере три российских офицера. Это подтвердили в ГУР.

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Дата публикации
Просмотры
1742
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