Партизаны разведали базу мотострелковой бригады ВС РФ в Донецкой области: что они там обнаружили (фото)

Враг разместил базу в одном из жилых домов поселка.
Выявлена база 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ в Донецкой области.
Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".
Партизаны обнародовали фото базы оккупантов, расположенную в одном из жилых домов села Ялинское.
"Военные России и техника перемещаются тайком, чтобы избежать обнаружения. База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении", — сообщили агенту движения.
Они также отметили, что антенны оккупанты разворачивают только на время работы, после чего хоронят из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется.
Напомним, ранее партизаны движения "АТЕШ" разведали базу поставок оккупантов в Симферополе, где расположены склады с продовольствием.
Читайте также:
- "Рядом есть наши люди": офицер ГУР рассказал, как действует украинское подполье в оккупации
- Партизаны нашли тайные склады со снарядами РФ в Запорожской области: фото, видео
- Кабмин установил размер компенсации семьям погибших и раненым: каким категориям и суммам выплат