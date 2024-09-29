Партизаны разведали базу мотострелковой бригады ВС РФ в Донецкой области: что они там обнаружили (фото)

Враг разместил базу в одном из жилых домов поселка.

Выявлена база 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ в Донецкой области.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Партизаны обнародовали фото базы оккупантов, расположенную в одном из жилых домов села Ялинское.

Атеш разведал базу 57-й ОМСБР ВС России в Донецкой области

"Военные России и техника перемещаются тайком, чтобы избежать обнаружения. База, как и другие объекты бригады замаскированы из-за больших потерь в подразделении", — сообщили агенту движения.

Атеш разведал базу 57-й ОМСБР ВС России в Донецкой области

Они также отметили, что антенны оккупанты разворачивают только на время работы, после чего хоронят из-за постоянных прилетов. Место хранения боеприпасов постоянно меняется.

Напомним, ранее партизаны движения "АТЕШ" разведали базу поставок оккупантов в Симферополе, где расположены склады с продовольствием.

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