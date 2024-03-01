Партизаны "слили" координаты места в Крыму, где ремонтируют артиллерию оккупантов — фото

Во временно оккупированной Евпатории партизаны обнаружили место, где ремонтируют российскую артиллерию, которую затем загружают на поезд и отправляют на фронт.

Об этом движение "Атеш" сообщило в Telegram-канале.

"Агенты нашего движения обнаружили место ремонта артиллерии в Евпатории. На предприятии ремонтируют такую артиллерию как: Д-30, более 8 единиц 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» и транспортные средства разного вида. После ремонта его загружают на железнодорожный состав и отправляют на фронт", — говорится в сообщении.

Место в Евпатории, где ремонтируют артиллерию окупантов / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Координаты: 45.213382, 33.373153; 45.214520, 33.373053.

Координаты в Евпатории, где ремонтируют артиллерию окупантов / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Напомним, по данным "Атеш", после "мясных штурмов" Авдеевки госпиталь в Севастополе забит ранеными, а тела везут КамАЗами.

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