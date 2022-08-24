Партизаны украсили к праздникам оккупированные города украинской символикой

Украинские партизаны украсили улицы пока оккупированных россиянами городов государственной символикой, говорится в ТСН.

Сине-желтые флаги и украинский герб в национальных цветах появились на улицах Новой Каховки, Бердянска, Энергодара, Таврической и Токмак. У домов, на подъездах, в парках, на культурных достопримечательностях и даже прямо на стволах деревьев появилась украинская символика. И рядом с ней надпись: "Мы под сине-желтым флагом обрели Независимость, под ним и уничтожим рашизм".

Так наши партизаны напомнили россиянам, что все ныне оккупированные города – это Украина и они будут освобождены от врага.

В то же время, массовые мероприятия ко Дню Независимости по соображениям безопасности отменили почти по всей Украине. Особенно внимательны из-за угрозы обстрелов и провокаций — призывают быть жителей прифронтовых и приграничных областей.

На Харьковщине сейчас длится удлиненный комендантский час — выходить на улицу людям запрещено до 7 утра 25 августа. Исключение сделали только для владельцев собак, им разрешили прогулки не дальше, чем в 100 метрах от дома.

Никаких людных праздников не будет в Днепре, Одессе, Сумах, Запорожье. В некоторых западных областях все же запланированы акции по увековечиванию погибших за Украину, а также концерты.

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