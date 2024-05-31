Партизаны устроили диверсию в Мариуполе: что натворили (фото)

Благодаря действиям партизан была опрокинута российская фура с зерном.
В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию, благодаря которой предотвратили похищение врагом очередной партии украинского зерна.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Так, благодаря диверсии партизан на трассе Мариуполь – Новоазовск была опрокинута российская фура с зерном.
"Из-за диверсии мариупольских партизан было предотвращено похищение очередной партии украинского зерна. Малыми шагами к большому результату", — отметил в сообщении Андрющенко.
Читайте главные новости дня:
- (Не) можно бить по РФ: почему США и Германия так боятся наших ударов по целям на территории России
- Сколько будут продолжаться уведомления ТЦК мужчин на улицах: эксперт назвал сценарии
- Эксклюзивный прогноз погоды на июнь: месяц будет ужасным
К слову, накануне партизаны из движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в российском Ярославле.
Читайте также: