Партизаны устроили диверсию в Мариуполе: что натворили (фото)

Благодаря действиям партизан была опрокинута российская фура с зерном.

В оккупированном Мариуполе партизаны устроили диверсию, благодаря которой предотвратили похищение врагом очередной партии украинского зерна.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Так, благодаря диверсии партизан на трассе Мариуполь – Новоазовск была опрокинута российская фура с зерном.

"Из-за диверсии мариупольских партизан было предотвращено похищение очередной партии украинского зерна. Малыми шагами к большому результату", — отметил в сообщении Андрющенко.

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В Мариуполе партизаны опрокинули российскую фуру с украинским зерном/Фото: "Маріуполь Спротив"

Место диверсии на карте в районе Мариуполя

К слову, накануне партизаны из движения "Атеш" совершили диверсию на железной дороге в российском Ярославле.

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