Утром 7 октября в Ленинградской области на железнодорожной перегоне "Строганово-Мшинская" произошел подрыв пути, в результате которого с рельсов сошел локомотив и вагоны перевозившего военный груз поезда.

Информацию о подрыве военного эшелона сообщили источники ТСН.

По информации источников, эту спецоперацию провели партизаны. Их действия привели к тому, что движение поездов на важном участке, соединяющем Санкт-Петербург и Псков, было полностью парализовано.

Российская железная дорога подтвердила остановку движения на перегоне "Строганово-Мшинская", однако официально назвала причиной "технические причины". Сообщается, что грузовые и пассажирские поезда были перенаправлены в обход, что привело к задержкам на несколько часов.

Сейчас на месте инцидента работают специальные службы, пытающиеся расчистить железнодорожные пути от опрокинутых вагонов.

Из-за чрезвычайной ситуации и характера груза власти приняли меры для сокрытия информации: в районе аварии полностью отключен интернет. Как следствие, фото- и видеоматериалы с места происшествия отсутствуют, что затрудняет независимое подтверждение деталей.

Напомним, ранее партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии в Чувашии, где был подожжен объект железной дороги, используемый для транспортировки ударных дронов.