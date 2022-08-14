Партизаны в Мелитополе взорвали железнодорожный мост: оккупанты в истерике разыскивают патриотов Украины

Поэтому российские оккупанты бросились разыскивать патриотов Украины, которые помогают ВСУ, однако никого так и не нашли.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его данным, партизаны взорвали железнодорожный мост на юго-западе от Мелитополя. Теперь захватчики не смогут перебрасывать военную технику из оккупированного Крыма. Россияне же уже вторые сутки не могут отремонтировать мост.

"Более того, со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли. Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага", — написал Иван Федоров.

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 14 августа, снова ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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