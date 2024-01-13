Партизаны "засветили" систему обороны РФ на восточном берегу Крыма — фото, видео

Партизаны движения "Атеш" раскрыли систему обороны и обнаружили место дислокации российских военных на восточном берегу временно оккупированного Крыма.

Об этом партизанское движение сообщило в Telegram.

"Наши агенты смогли пристально понаблюдать за действиями оккупантов в северо-восточной части Крыма и обнаружили комплексную систему обороны противника", — говорится в сообщении.

Так, им удалось узнать, что вдоль бухты Ярылгача оборудована система укреплений. каждые 100 метров установлены посты. Вдоль береговой линии разместили колючую проволоку, оборудовали огневые позиции и установили "зубы дракона".

оккупанты на восточном берегу Крыма

оккупанты на восточном берегу Крыма

оккупанты на восточном берегу Крыма

Сами же оккупанты разместились в заброшенном здании на берегу моря. Территория огорожена колючей проволокой и бетонными блоками. Координаты: 45.65286073145, 32.96674019258.

Координаты оккупантов в Крыму

Мы уже не единожды сообщали о подготовке к оборонительным действиям оккупантов. Для них мысли о неизбежном освобождении Крыма становятся явью. Ведь наши люди в Крыму ждут команду к активным действиям внутри полуострова! Крым будет деоккупирован", — подчеркнули партизаны.

Напомним, командующий ВМС объяснил стратегическое значение Севастополя для оккупантов.

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