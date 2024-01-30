Партизаны "засветили" склады с ракетами "Калибр" в Крыму – координаты, фото

Партизаны движения "Атеш" провели разведку севернее Сухарной бухты во временно оккупированном Севастополе и обнаружили склады с боеприпасами.

Об этом "Атеш" сообщил в Telegram.

По их данным, на территории этих складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники.

Координаты мест: 44.628525, 33.585635, 44.625469, 33.581552.

Координаты складов окупантов с боеприпасами в Севастополе

Склады окупантов с боеприпасами в Севастополе

Склады окупантов с боеприпасами в Севастополе

Склады окупантов с боеприпасами в Севастополе

Склады окупантов с боеприпасами в Севастополе

Склады окупантов с боеприпасами в Севастополе

"Агенты "АТЕШ" разведали сотни объектов в оккупированном Крыму и продолжают свою работу. Мы передаем полученную информацию про оккупантов Силам обороны Украины и как следствие эти объекты становятся целями, по которым наносятся ракетные удары", — говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе войска РФ используют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов (фото).

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