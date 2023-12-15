Партизаны "засветили" технику оккупантов в Джанкойском районе (видео)

Вся вражеская техника разбросана по полю и никто ее не охраняет.

Партизаны из движения "Атеш" знали на видео и опубликовали координаты с местоположениями российской военной техники в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале "Атеш".

В движении сообщили, что агенты "Атеш" во время разведывательной деятельности обнаружили места размещения техники и личного состава российских оккупантов в Джанкойском районе.

Так, на окраине поселка Новостепное была замечена разная российская техника, в основном речь идет о КАМАЗах и БТРах. Вся техника разбросана по полю и нет никакой охраны. Координаты расположения техники: 45.6727621, 34.3844866.

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​​​​​​​Партизаны сообщили координаты расположения вражеской базы в Джанкое, где также была замечена разная техника: 45.6899279, 34.3938653.

"Мы продолжаем находить новые места размещения оккупантов, от нас не уйти. Всю полученную информацию мы передаем в правильные руки", — отметили в "Атеш".

Партизаны "Атеш" сняли на видео, где размешена техника оккупантов в Джанкойском районе

Напомним, ранее партизаны "Атеш" пробрались на аэродром врага под Джанкоем и запечатлели на видео РЛС оккупантов.

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