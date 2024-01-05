Партизаны "засветили" технику РФ в Джанкое: что там сейчас делают оккупанты

В связи с потерями в российской армии в оккупированный город прибывает много вражеской живой силы.

Партизаны из движения "Атеш" сняли на фото российскую военную технику в оккупированном Джанкое (Крым) и сообщили об увеличении количества вражеских сил в городе.

Об этом говорится в телеграм-канале движения.

Так, партизаны из "Атеш" обнаружили и сфотографировали российский бронеавтомобиль "Витязь" на джанкойском вокзале.

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Также агенты сообщают, что как и прежде личный состав оккупантов регулярно прибывает в город на поездах. Количество прибывающих только увеличивается.

"Это еще раз доказывает значительные потери личного состава, который необходимо восполнить", — отметили в движении.

Кроме того, захватчики установили дополнительную огневую точку на выезде из Джанкоя.

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Российская военная техника в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская военная техника в Джанкое. / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российская военная техника в Джанкое / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские военные на вокзале в Джанкое. / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

К слову, поздно вечером 4 января в разных городах оккупированного Крыма были слышны звуки взрывов. В частности, речь идет о Керчи, Джонке, Саках и Феодосии. Оккупанты перекрывали Крымский мост, а впоследствии сообщили о якобы сбитии 36 украинских дронов, атаковавших полуостров.

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