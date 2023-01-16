Партнеры и союзники должны поддерживать Украину до полного разгрома РФ на поле боя – ISW

Западу нужно будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе.

Партнеры и союзники должны продолжить оказывать поддержку, чтобы Украина могла полностью разгромить оккупантов на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном сегодня, 16 января.

"Западу нужно будет помогать Киеву в долгосрочной перспективе, даже если наступление России в 2023 году провалится, поскольку Кремль все равно готовится к длительной войне. Государства, которые входят в антипутинскую коалицию, должны действовать быстро и не медлить в принятии важных решений", — говорят аналитики и добавляют, что Москва не отказалась от своих максималистических целей, несмотря на колоссальные потери и провалы на поле боя.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину необходимо обеспечить оружием, которое ему нужно для победы, а риск применения Россией ядерного оружия невысок.

"Мы находимся в решающей фазе войны. Нас ждут тяжелые битвы. Поэтому важно обеспечить Украину оружием, которое ей нужно, чтобы победить и продолжать быть независимой нацией. Военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру", – сказал он.

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