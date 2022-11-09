Партнеры не склоняют Украину к переговорам с Россией – источники

Украинские власти не готовятся к любым переговорам с РФ.

Иностранные партнеры не убеждают украинские власти в необходимости переговоров с Россией, которая уже девять месяцев ведет полномасштабную войну против Украины.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на высокопоставленных собеседников, приближенных к Банковой, и в дипломатических кругах.

"Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что "желательно посылать россиян не столь категорично", чтобы европейцам было спокойнее жить", — утверждают источники.

Собеседники издания также отрицают, что западные партнеры якобы давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с Россией.

"На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше", — рассказал собеседник, вовлеченный в международные переговоры.

Переговоры РФ и Украины

В начале полномасштабного вторжения российская и украинская делегации проводили несколько раундов переговоров, так и не принесших результатов.

В последнее время в СМИ стала все более активно появляться информация и заявления некоторых официальных лиц о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией для завершения войны. Так президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров. Впрочем, потом добавил, что "мир в Украине возможен тогда, когда это решат украинцы".

Газета La Repubblica написала, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон.

Комментируя это, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что деоккупация Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с Россией.

В то же время эксперты Института изучения войны считают, что Путин все еще не готов заканчивать войну и садиться за стол переговоров. Диктатор все еще надеется достичь своих целей, ради которых он начал войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что главное условие для переговоров с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины.

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