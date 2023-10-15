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Партнеры Украины предоставили в аренду ПВО: какие объекты она будет защищать

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Партнеры Украины предоставили в аренду ПВО: какие объекты она будет защищать

Пусковые установки ЗРК Hawk

В Воздушных силах объяснили, что в мире нет столько систем ПВО, чтобы их отдать Украине.

Украина берет от партнеров в аренду системы ПВО, чтобы усилить защиту объектов критической инфраструктуры в зимний период.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 15 октября.

"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать", — объяснил он.

По его словам, партнеры предоставят Украине не только системы ЗРК, но и боекомплекты и ракеты.

Какие страны согласились передать системы ПВО – Игнат не раскрыл, называя это "чувствительной информацией".

"Эта информация чувствительна, особенно наши партнеры не хотели, чтобы мы озвучивали", — подчеркнул спикер.

Ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ запаса Роман Свитан выразил мнение, что Россия готовится к масштабным ударам по энергосистеме. Она ждет начала отопительного сезона.

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Дата публикации
Просмотры
798
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