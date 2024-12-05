Партнеры Украины рассматривают разные сценарии прекращения войны – Bloomberg

Партнеры Украины стремятся поставить государство в лучшее положение для отражения наступлений России или перед переговорами о возможном прекращении огня. Параллельно с этим правительства стран-партнеров начали рассматривать разные сценарии прекращения войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Для лучшего положения Украины перед переговорами о прекращении огня НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить передать Киеву большее количество оружия, поскольку ВСУ "медленно сдают позиции".

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По данным источников, параллельно с этим правительства стран-партнеров Украины начали рассматривать разные сценарии прекращения войны. В частности, в обсуждениях говорится о гарантиях безопасности, которые "защитят Украину, не провоцируя Путина".

Один из возможных вариантов прекращения огня предполагает создание демилитаризованной зоны. По словам высокопоставленного дипломата из НАТО, в случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать демилитаризованную зону.

Другой западный дипломат сказал, что эти обсуждения проходят на фоне признания неустойчивой ситуации в Украине, и переговоры должны начаться в ближайшее время.

Авторы статьи акцентируют, что членство Украины в НАТО с гарантией безопасности со стороны Альянса в краткосрочной перспективе исключено.

"Вместо этого Киеву понадобятся гарантии безопасности, которые потенциально обяжут США или других союзников встать в его защиту, если Россия нарушит любое прекращение огня. Это будет выходить за пределы обязательств США и десятков союзников по укреплению украинской армии в долгосрочной перспективе, включая обучение", – отмечается в публикации.

Напомним, по информации Wall Street Journal, в ближайшее время Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией. Это был один из ключевых вопросов встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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