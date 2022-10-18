"Пару часов завершился артобстрел, есть жертвы": на Банковой заявили об атаке россиян на Сумщину

Российские войска днем 18 октября вели артобстрел по Сумщине, в результате чего есть жертвы среди гражданских людей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Известно, что оккупанты обстреляли из артиллерии село Юнаковской громады Сумского района. Под огонь войск РФ попал центр и окрестности населённого пункта.

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Всего зафиксировано 14 "прилетов". В результате обстрелов 2 человека погибли, 1 травмирован.

"Российские террористы продолжают обстреливать пограничье Украины. Буквально пару часов, как завершился артобстрел. Под огонь попала Юноковская громада Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов", — написал Тимошенко.

Он добавил, что также поврежден магазин и здания вокруг.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по состоянию на утро 18 октября от обстрелов РФ за прошедшие сутки, 17 октября, погибли и пострадали более 40 мирных людей. В частности, один человек получил ранения в Сумской области.

Украина под обстрелами

Войска РФ утром 18 октября продолжили обстреливать Украину. Враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом. Что известно о ракетных ударах и их последствиях – в материале ТСН.ua.

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