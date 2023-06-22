ПАСЕ поддержала "формулу мира" Зеленского и усиленную ответственность РФ за войну

В Резолюции речь идет о санкциях, увеличении помощи Украине и перепродаже российских полезных ископаемых.

Парламентская ассамблея Совета Европы полностью поддержала Резолюцию "Политические последствия агрессии России против Украины" и Мирный план Владимира Зеленского.

Об этом сообщила нардепка Мария Мезенцева.

Как отмечается, ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским.

В частности, в Резолюции говорится:

Продолжение и усиление дополнительной гражданской и военной помощи, в частности – путем реэкспорта собственных товаров.

Создание стратегической европейской экономической автономии от российской нефти и газа как основного инструмента шантажа Европы.

Меры по превенции перепродажи российских полезных ископаемых в Европу через третьи страны.

Расширение списка физических лиц и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры в РФ, Белоруссии и третьих странах.

Введение основных категорий с целью проведения особого надзора во избежание уклонения от санкций.

Процесс создания гармонизированного механизма для мониторинга соблюдения санкций и отслеживания их уклонения, в частности через перепродажу товаров с помощью третьих стран.

Создание публичного Реестра компаний и лиц, работающих в пользу российских интересов – помогают уклоняться от санкций.

Признание ПИК "Вагнер" и других военизированных формирований, принимающих участие во вторжении РФ ("Отрад Кадырова" и другие) – террористическими группировками.

Признание режима РФ, как подражающего опасной идеологии рашизма. Рашизм состоит из сотен примеров военных преступлений и прямо пропагандирует преступление геноцида.

Основы науки российской колониальной политики, с целью изучения прошлых политик и практик РФ, направленных на осуществление империалистической политики.

Признание РФ виновной в военном преступлении – преступления экоцида, которое произошло способом подрыва Каховской ГЭС с целью приостановления контрнаступления.

Создание стратегической экономической автономии от российских газа и нефти, используемых РФ для расширения империалистической геополитической цели.

"Отдельно признает намерение России взорвать ЗАЭС, создав угрозу всему континенту", — подчеркнула Мария Мезенцева.

Напомним, что стал известен список требований России к Украине на переговорах в марте 2022 года.

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