ПАСЕ поддержала "формулу мира" Зеленского и усиленную ответственность РФ за войну

В Резолюции речь идет о санкциях, увеличении помощи Украине и перепродаже российских полезных ископаемых.
Парламентская ассамблея Совета Европы полностью поддержала Резолюцию "Политические последствия агрессии России против Украины" и Мирный план Владимира Зеленского.
Об этом сообщила нардепка Мария Мезенцева.
Как отмечается, ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира", предложенную Владимиром Зеленским.
В частности, в Резолюции говорится:
- Продолжение и усиление дополнительной гражданской и военной помощи, в частности – путем реэкспорта собственных товаров.
- Создание стратегической европейской экономической автономии от российской нефти и газа как основного инструмента шантажа Европы.
- Меры по превенции перепродажи российских полезных ископаемых в Европу через третьи страны.
- Расширение списка физических лиц и юридических лиц, подпадающих под ограничительные меры в РФ, Белоруссии и третьих странах.
- Введение основных категорий с целью проведения особого надзора во избежание уклонения от санкций.
- Процесс создания гармонизированного механизма для мониторинга соблюдения санкций и отслеживания их уклонения, в частности через перепродажу товаров с помощью третьих стран.
- Создание публичного Реестра компаний и лиц, работающих в пользу российских интересов – помогают уклоняться от санкций.
- Признание ПИК "Вагнер" и других военизированных формирований, принимающих участие во вторжении РФ ("Отрад Кадырова" и другие) – террористическими группировками.
- Признание режима РФ, как подражающего опасной идеологии рашизма. Рашизм состоит из сотен примеров военных преступлений и прямо пропагандирует преступление геноцида.
- Основы науки российской колониальной политики, с целью изучения прошлых политик и практик РФ, направленных на осуществление империалистической политики.
- Признание РФ виновной в военном преступлении – преступления экоцида, которое произошло способом подрыва Каховской ГЭС с целью приостановления контрнаступления.
- Создание стратегической экономической автономии от российских газа и нефти, используемых РФ для расширения империалистической геополитической цели.
"Отдельно признает намерение России взорвать ЗАЭС, создав угрозу всему континенту", — подчеркнула Мария Мезенцева.
Напомним, что стал известен список требований России к Украине на переговорах в марте 2022 года.
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