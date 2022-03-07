Паша Ли погиб: заплаканный Позитив, Мишина, Дантес и другие звезды отреагировали на смерть актера

Коллеги знаменитости не могут поверить, что его больше нет.

Известный украинский актер Паша Ли трагически погиб от обстрелов российских оккупантов.

33-летний артист добровольно вступил в ряды терробороны ВСУ 1 марта, но, к сожалению, через пять дней погиб во время бомбардировки Ирпеня. Его коллеги до сих пор не могут оправиться и поверить в то, что Павла больше нет. В Сети звезды отреагировали на потерю.

Маша Ефросинина

"Твари! Никогда не прощу вам этих детей! И тебя, Пашка, им не прощу, покойся с миром... Закройте уже это небо! Людей расстреливают! Люди убегают от русских убийц, а они трусливо расстреливают детей! Остановите террор российской оккупации в Украине! CLOSE THE SKY ABOVE UKRAINE".

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Наталка Денисенко

"Паша самый светлый человек, которого я знала!!!".

Санта Димопулос

"Я не могу поверить… Молодой, талантливый, добрый, нереальный человек… Его убили. Оборвалась еще одна бесценная жизнь. Больно так, что хочется кричать не переставая, но от бессилия просто бесконечно текут слезы. Надеюсь, там лучше, чем здесь, ангел" .

Позитив

"Погиб наш любимый Паша Ли, с которым я знаком 20 лет, с которым я вместе вырос, обретал мастерство быть крутым артистом, которым он есть и будет! Этот человек наша душа, наша искра и бесконечная любовь! Это дар и талантище, которого убили! Убили бездушные твари… Мои соболезнования маме Паши, всем близким и друзьям. Пашка сделал все для нашего мирного будущего. Он упёртый боец! Паша, я уже скучаю! Но знаю, что ты наш ангел и там будешь нас оборонять!

Мы все имели честь знать его, учится с ним, расти, творить и работать. Непрерывный поток тепла, света, творчества.

Человек-самородок, необычайного таланта, сын крымской земли, рождённый быть всегда свободным. Герои не умирают. Паша Ли, слава тебе, бро! Мы ещё натворим, может в другом мире, но это будет ещё один прекрасный сценарий, который никто не зачеркнет!".

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Даша Астафьева

"Сволочи. На вас проклятья всего мира. Скоро, что-то большее, чем вы можете себе представить, асвабадит вас… Всех!!! Несправедлива смерть героя, прекрасного человека".

MamaRika

"Пашка! Вечная память, наш герой! Я не верю, что это не страшный сон…".

TAYANNA

"Пашенька, ты был бежественно прекрасным человеком. И так любил жизнь! Не могу поверить… Люблю! Теперь ты ангел".

Ксения Мишина

"Как так!!! Мы все плачем. Светлая память тебе, наш герой! Ты был первым актером, который делился со мной своим опытом и знаниями… Помню наши тренинги и твои лекции. Помню на всю жизнь".

daKooka

"Паша – герой каждого из нас. Ты помогал всем. Ты был добрым человеком с большим сердцем и самой красивой улыбкой на земле. Таким ты останешься в нашей памяти".

Леся Никитюк

"Почивай с Богом, наш защитник".

Владимир Дантес

"Как же это простить вам?! Аааа! Гандоны".

Напомним, Паша Ли – известный украинский актер. Он снимался в таких фильмах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Встреча одноклассников" и других. Также Паша был актером дубляжа.

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