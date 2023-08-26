"Паша просто попил воды": родственники оккупанта жалуются, что его отравили местные украинцы

Судя по завлениям, жену оккупанта больше волнует не смерть мужа, а то, что она может остаться без обещанных выплат.

Родственники погибшего российского оккупанта жалуются, что его отравили жители оккупированных территорий Украины.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

35-летний механик-водитель БМП 35-летнего Павел Губин из Волгоградской области добровольно подписал контракт и отправился убивать украинцев.

Супруга оккупанта пожаловалась пропагандистам РФ, что причиной смерти Павла стало не ранение, а отравление: вопреки предупреждениям своих командиров, он выпил воду, предложенную местными жителями.

"8 августа муж перестал выходить на связь. Сослуживцы говорили, что в это время он был уже очень плох, его мучили диарея, постоянная рвота, высокая температура… Он не «косил», он сам пошел туда, добровольно. Паша просто попил воды. Им говорили не брать ничего у местных, но как удержишься, когда там такая жара! Вот он и попил. Потом ему стало плохо... Пришла домой и узнала, что Павла нет в живых", – жалуется жена оккупанта.

Судя по завлениям, россиянку больше волнует, что ее муж-оккупант в июле получил всего 12 тысяч рублей зарплаты, а в августе ему вообще ничего не пришло.

Поскольку официального извещения от российского командования о смерти оккупанта так и не пришло, его жена может остаться без "белой лады".

Ранее сообщалось, что оккупанты на Мелитопольском направлении подорвались на своих минах.

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