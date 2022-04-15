Пасха в условиях войны: состоится ли освящение праздничных корзин и богослужения в церквях

Пасха в условиях войны: состоится ли освящение праздничных корзин и богослужения в церквях

Пасхальные богослужения не будут проводить в комендантский час.

На Пасху церкви во время комендантского часа будут закрыты. Освящение пасхальных корзин проведут, но с учетом комендантского часа.

Об этом сообщили полиция, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь.

Объяснение УПЦ

Отмечается, что к такому решению пришли, чтобы верующие и духовенство могли безопасно Пасху особенно в районах, приближенных к районам, где точат активные бои из-за нападения России.

"В связи с этим разрешается начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье, после завершения комендантского часа. В монастырях, имеющих закрытую территорию и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения совершаются в соответствии с решением руководства монастыря, с учетом общих норм", — говорится в сообщении УПЦ.

В населенных пунктах, где не наблюдается повышенной опасности из-за обстрелов РФ, местные власти могут внести изменения режима комендантского часа на Пасхальную ночь и принять решение о расписании служб с соблюдением такого режима.

Разъяснение от УГКЦ

Аналогичная позиция относительно Пасхи и в УГКЦ, где заявили, что будут проводить пасхальные богослужения с учетом продолжительности комендантского часа.

"Комендантский час на то и есть, чтобы его придерживаться. Я не могу сказать за всю Украину, но в Киеве график богослужений составляем с учетом продолжительности комендантского часа", — сообщил спикер УГКЦ Игорь Яцив в комментарии "Украинским новостям".

По его словам, вопрос об освящении пасок каждый епископ будет решать отдельно, учитывая ситуацию в своей епархии.

Что говорит полиция

Полиция же в свою очередь заявляет, что в пасхальную ночь будут усиленно охранять храмы и общественный порядок. Во время пребывания в храмах необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность, а по просьбе охранников правопорядка – предъявить их.

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Например, на Волыни лица, находящиеся вне храмов и прилегающих к ним территорий, где будут проводиться обряды освящения, будут проверяться правоохранителями. Также будут останавливаться для проверки транспортные средства.

"Вместе с тем, во время действия комендантского часа, будет разрешено посещение культовых сооружений для освящения пасхальных корзин. Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа. будут патрулировать улицы, населенные пункты и автодороги, чтобы не допустить правонарушений и оперативно реагировать на любые противоправные действия", — сообщил начальник ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

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