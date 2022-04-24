Пасхальная эвакуация из Попасной: вывезли всего 16 человек, два автомобиля попали под обстрел и вернулись пустыми

Пасхальная эвакуация из Попасной: вывезли всего 16 человек, два автомобиля попали под обстрел и вернулись пустыми

Из Попасной сегодня, 24 апреля, удалось вывезти эвакуационным автобусом всего 16 человек, еще два авто гуманитарной колонны попали под обстрел и не смогли забрать мирных жителей города.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Пасхального утра до Попасной в очередной раз отправился гуманитарный груз, в том числе с праздничными вкусностями. На обратном пути школьный автобус забрал 16 местных жителей. Другие две машины из гумколонны только заехали в город, как их обстреляли, поэтому были вынуждены возвращаться без людей", — отметил он.

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Гайдай добавил, что водители не пострадали, машины повреждены. Позиционные бои в Попасной продолжаются и сейчас. В результате обстрелов происходит разрушение жилых домов.

"Так, ночью пострадал мужчина из-за обвала плиты перекрытия в подвале многоэтажки, он также попал на Пасхальный рейс эвакуации", — сообщил глава области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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