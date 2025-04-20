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"Пасхальное перемирие" Путина: пропагандистский ход или настоящая уступка
По мнению Романенко, Путин пытается создать иллюзию миротворца перед международным сообществом, в том числе США.
Российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие, но эксперт предупреждает: это только тактический маневр.
Генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии для FREEДOM объяснил подлинные мотивы Кремля и последствия этого шага.
Почему Путин пошел на "перемирие"?
По мнению Романенко, Путин пытается создать иллюзию миротворца перед международным сообществом, в том числе США. Это позволяет Кремлю снять с себя ответственность за эскалацию конфликта, одновременно переводя вину на Украину.
Такой шаг является реакцией на растущее давление со стороны западных стран, требующих прогресса в мирных переговорах.
Что ждать на фронте?
Несмотря на официальное объявление перемирия, на фронте продолжаются обстрелы и боевые действия. Романенко допускает, что в ближайшие дни может наблюдаться определенное понижение интенсивности атак, однако это будет лишь временным явлением.
Главная опасность состоит в том, что российская пропаганда использует этот период для создания образа Путина как "приверженца миру", что может повлиять на позицию западных партнеров.
Позиция США и будущее переговоров
Отдельно эксперт обратил внимание на недавнее заявление американских представителей о возможном выходе из переговорного процесса при отсутствии прогресса.
Это может быть попыткой давления как на Москву, так и Киев. В такой ситуации Украине важно сохранять четкую позицию и не поддаваться иллюзиям по поводу истинных намерений российского руководства.
Ранее о причинах Пасхального перемирия объяснил военный аналитик Sky News Шон Белл.