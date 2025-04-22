"Пасхальное перемирие" Путина стало прикрытием для подготовки массированного наступления - ВСУ

ВСУ.

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Российские войска использовали объявленное Владимиром Путиным " пасхальное перемирие" для улучшения своих тактических позиций, в частности, на Лиманском направлении, а после его формального завершения 21 апреля перешли к масштабному наступлению пехотой.

Об этом сообщила пресс-секретарь 66 отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Анастасия Блищик в эфире "Суспільне.Новости".

"На самом деле, это так называемое "перемирие" нанесло нам больше вреда. Сразу после объявления "затишья" наши позиции подверглись мощным артиллерийским обстрелам. Противник также активно применял ударные беспилотники, а на один из наших механизированных батальонов пошел в пехотный штурм", - рассказала Блищик.

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По ее словам, российские оккупанты использовали время "перемирия" для подтягивания пехоты к линии фронта, включая вооружение – гранатометы и пулеметы. Аэроразведка 66 ОМБр зафиксировала, как более 120 российских военных рассредоточились в посадках, лесополосах, разрушенных постройках и блиндажах.

"Как только "перемирие" завершилось, они сразу перешли к массированному наступлению пехотой", - добавила спикер.

Напомним, 19 апреля Владимир Путин объявил о "пасхальном перемирии", которое должно было продолжаться с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Минобороны РФ заявило, что их войска будут соблюдать режим тишины при условии взаимного прекращения огня со стороны Украины. Однако, как свидетельствуют события, российская сторона использовала это время для подготовки к наступлению.