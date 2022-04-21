"Пасхального перемирия" в Украине не будет: Россия ответила отказом на предложение генсека ООН

"Пасхального перемирия" в Украине не будет: Россия ответила отказом на предложение генсека ООН

Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о введении в Украине "пасхального перемирия".

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

"Антониу Гуттериш призвал установить с 21 апреля "великодневную гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это тройло регулярно терпеть", — написал он, опубликовав видеовыступление представителя России.

. @antonioguterres призвал установить с 21 апреля "великодневную гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это трийло регулярно терпеть. — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

На записи представитель Кремля снова прибегает к пропаганде о "денацификации" и "освобождении" Украины, называя призыв к перемирию "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться".

Следует отметить, что накануне генсек ООН призвал стороны конфликта объявить "пасхальное перемирие" с четверга, 21 апреля до православного пасхального воскресенья. По его словам, такое перемирие позволило бы эвакуировать больше мирных жителей из районов Украины, охваченных боевыми действиями, а гуманитарным организациям – оказать помощь пострадавшим. Украина сразу согласилась с этим предложением. В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позицию Запада по перемирию "противоречивой" и не обозначил четкую позицию России по этому поводу.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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