Пассажирам будут давать по 2-3 тыс. грн: "Укрзализныця" запустила бесплатный поезд

Поезд из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.
В субботу, 15 июля, из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день.
Об этом рассказали на официальной странице Телеграмм Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что поезд из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.
"На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц. Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", — говорится в сообщении.
Эвакуация введена в результате работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
По вопросам эвакуации обращайтесь по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.
Как сообщалось ранее, 10 июля в Сумской области объявили о подготовке к эвакуации людей из 5-километровой зоны приграничья из-за постоянных обстрелов России. Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий отработаны, отметили в ОВА. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности.
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