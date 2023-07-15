Пассажирам будут давать по 2-3 тыс. грн: "Укрзализныця" запустила бесплатный поезд

Поезд из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

В субботу, 15 июля, из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день.

Об этом рассказали на официальной странице Телеграмм Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Отмечается, что поезд из Сум будет отправляться в 6:47 и прибывать в Киев в 11:41.

"На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц. Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района", — говорится в сообщении.

Эвакуация введена в результате работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

По вопросам эвакуации обращайтесь по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Как сообщалось ранее, 10 июля в Сумской области объявили о подготовке к эвакуации людей из 5-километровой зоны приграничья из-за постоянных обстрелов России. Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий отработаны, отметили в ОВА. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности.

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