"Пасутся" 7 батальонов: Арестович рассказал о событиях на белорусском направлении

Все эти действия имеют определенную перспективу превратиться в угрозу из белорусского направления, но не сейчас.

Белорусские войска выполняют задачи по прикрытию государственной границы.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"На белорусской границе "пасутся" 7 батальонов уже месяц. Выполняют задачи по прикрытию государственной границы. Российских войск там тысяч 9-10", — сказал Арестович.

По его словам, россияне пилят дрова и раскладывают палатки.

"Все эти меры имеют определенную перспективу превратиться в угрозу с белорусского направления, но очень небыструю", — отметил Арестович.

Напомним, 26 октября истребитель МиГ-31К из РФ приземлился на военном аэродроме вблизи Минска.

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