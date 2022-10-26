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"Пасутся" 7 батальонов: Арестович рассказал о событиях на белорусском направлении

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"Пасутся" 7 батальонов: Арестович рассказал о событиях на белорусском направлении

Скриншот с видео

Все эти действия имеют определенную перспективу превратиться в угрозу из белорусского направления, но не сейчас.

Белорусские войска выполняют задачи по прикрытию государственной границы.

Об этом советник ОП рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"На белорусской границе "пасутся" 7 батальонов уже месяц. Выполняют задачи по прикрытию государственной границы. Российских войск там тысяч 9-10", — сказал Арестович.

По его словам, россияне пилят дрова и раскладывают палатки.

"Все эти меры имеют определенную перспективу превратиться в угрозу с белорусского направления, но очень небыструю", — отметил Арестович.

Напомним, 26 октября истребитель МиГ-31К из РФ приземлился на военном аэродроме вблизи Минска.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1350
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