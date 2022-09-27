Епископ Русской православной церкви Патриарх Кирилл поддержал мобилизацию в РФ и призвал молиться за Путина.
Патриарх Кирилл призвал к "духовной мобилизации" и заявил о необходимости молиться за Путина и его окружение.
Об этом пишет российское пропагандистское издание "ТАСС".
Так, Патриарх призвал молиться за власть в России. В своей проповеди он поддержал "духовную мобилизацию", которая якобы поможет "примирить Украину и РФ".
"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества”, – сказал Кирилл.
Напомним, что все иранские дроны, которыми Россия атаковала Николаев, были сбиты ВСУ.
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